الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية فى شوارع القاهرة والجيزة اليوم

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة الموافق 19-5-2023.

البداية من طريق صلاح سالم- العروبة، حيث هناك مؤشرات على السيولة المرورية، كما شهد معظم شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تزامنًا مع عطلة المواطنين.

كما ظهرت انسيابية مرورية أعلى دائري السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

بالإضافة إلى سيولة مرورية من المنيب إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، ومناطق التجمع الخامس إلى البساتين وزهراء المعادي.

أيضًا شهدت منطقة وسط البلد سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر وميدان التحرير وشارع طلعت حرب وشارع الجلاء، بالإضافة إلى سيولة مرورية في نطاق ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة.

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