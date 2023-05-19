تنطلق غدا.. نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل استعدادات امتحانات الدبلومات

تنطلق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، غدًا السبت، على أن تنطلق الامتحانات النظرية يوم 27 مايو من الشهر الجاري.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني لـ "الدستور" أنه تم الانتهاء من طباعة كافة الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتابع نائب الوزير، "مع بداية الامتحانات العملية سأكون في زيارة لبعض لجان الامتحان للطلاب الذين درسوا 3 سنوات برامج مطورة حسب منهجية الجدارات التي تركز على اتقان المهارات والسلوكيات بجانب المعارف، والتي يشارك في لجانها ممثلين لسوق العمل، وهذه ممارسة في منتهي الأهمية نحرص عليها بداية من امتحانات 2022، فهي تضمن علاقة قوية وتفاعل بين مخرجات التعليم الفني وسوق العمل وتساعد على إيجاد فرص عمل جيدة ومناسبة لخريجي التعليم الفني".

- 760000 طالب يؤدون الامتحانات

وأضاف نائب الوزير، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 760000 طالب وطالبة بكافة النوعيات، بالإضافة إلى 1788 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 525 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة.

وقال أن عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات 2550 لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 184204 عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين)، بالإضافة إلى أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني بلغ 700 استراحة.

وأكد "مجاهد" أنه تم التنبيه على جميع الإدارات واللجان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش، بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية)، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.