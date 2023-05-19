مدير الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية يحاضر في دورة للعاملين بمركز السيطرة الإقليمي

شارك اللواء هنري إبراهيم معاون الوزير محافظ الإسماعيلية، لمركز التحكم الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إلقاء محاضرة للمتدربين من العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية على مستوى محافظات (الإسماعيلية-بورسعيد- السويس - القاهرة - القليوبية-مطروح).

وذلك ضمن الدورة التدريبية المتخصصة لدعم المراكز وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من الدولة للإسراع في إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية علي مستوي المحافظات ، و في إطار خطة التدريب التي ينفذها مركز التدريب بسقارة بوزارة التنمية المحلية لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية علي مستوي المحافظات.

وتضمنت المحاضرة توضيح المهام المنوط بها بمراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

كما تضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تدريب أعضاء الشبكة الوطنية للطوارئ على كيفية دعم الشبكة لجهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأفضل أسلوب لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وقد حصل كل من أحمد سمير، وسالي أبو النصر من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية على تقدير امتياز.