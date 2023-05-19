الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب غرقًا فى ترعة بحر سليمان بالبحيرة

غرقًا في ترعة
غرقًا في ترعة

لقي طالب مصرعه غرقًا داخل بحر سليمان التابعة لقسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه داخل بحر سليمان بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري، وتبين وفاة شاب يدعى "محمود وجيه فايز"، 23 سنة، مقيم غرب النوبارية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز وادى النطرون.

اتخاذ الإجراءات إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة استخراج تصاريح الداخلية الصحراوي ساعد وزير الداخلية داخل ترعة

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