أمين عام جامعة الدول العربية: لمصر دور تاريخى فى قضية فلسطين

أكد سعيد أبوعلي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، أن القمة العربية الـ 32 والتي تنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم 19 مايو، تنعقد في مرحلة صعبة تعيشها المنطقة.

وقال أبوعلي لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن من أهم القضايا التي ستناقش في القمة العربية، هي فلسطين، خاصة عقب التصعيدات الأخيرة، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية تحتل مساحة كبيرة من مناقشات القمة العربية، مؤكداً دور مصر التاريخي في دعم فلسطين وشعبها.

وأثنى كذلك على دور المملكة العربية السعودية، على صعيد العلاقات العربية ولم شمل المنطقة.

وتهدف قمة جدة، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وعقد وزراء الخارجية العرب، الأربعاء الماضي، اجتماعًا تحضيريًا للقمة العربية بجدة، قُبيل انعقاد القمة السنوية للجامعة العربية، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع المقبل ومشاريع القرارات.