الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنوفية: غلق 5 منشآت لتصنيع الأعلاف بعد ضبط 5 أطنان قمح

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق عدد من المنشآت لتصنيع وخلط الأعلاف بمراكز شبين الكوم والباجور والسادات وقويسنا لمدة أسبوعين لتجميعها ما يزيد عن 5 أطنان قمح بالمخالفة للقانون رقم 67 لسنة 2023 الخاص بضوابط استلام القمح المحلي موسم حصاد 2023 وتنظيم تداوله.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بقيامها بعدة حملات تموينية بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة لتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية لضبط المخالفين. 

وأوضح عاطف الجمّال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه تم تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب مصنع "وحدة خلط أعلاف" بناحية كفر الشيخ خليل وضبط كمية قدرها طن و120 كجم قمح، ومحضر جنح مركز الباجور ضد صاحب مصنع بناحية سبك الضحاك وضبط كمية قدرها طن و450 كجم قمح.

كما تم تحرير محضرين جنح السادات ضد أصحاب مصانع "وحدة خلط أعلاف" بناحية كفر داود وضبط كمية قدرها طن و600 كجم قمح، ومحضر جنح قويسنا ضد صاحب مصنع بناحية المنطقة الصناعية الأولى وضبط كمية قدرها 840 كجم قمح.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار الحملات التموينية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشددًا على إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولًا استراتيجيًا مهمًا، فضلًا عن المتابعة اليومية لمنظومة الأقماح وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة.

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