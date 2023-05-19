الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

المساحات الصحية: 4 أفكار للتصميم الداخلي لتحسين صحتك النفسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمتلك بيئتنا المعيشية قدرة رائعة على الارتقاء والإلهام، وتشكيل مزاجنا ورفاهيتنا بشكل عام، وللتصميم الداخلي أيضًا قدرته في التأثير على الصحة النفسية ومزاجنا بشكل عام، وإليكم خلال سطور كيف يمكن الحصول على تصميم داخلي يعمل على تحسين النفسية الخاصة بنا. 

وفقًا لموقع “hindustantimes”، نوضح أفكار للتصميم الداخلي لتحسين صحتك العقلية

  1. احتضان إشراق الضوء الطبيعي واحتضان المساحات المفتوحة:

 لابد أن يسمح بدخول الضوء الطبيعي الوفير والاستمتاع بالوهج الأثيري للضوء الطبيعي يقدم مجموعة من الفوائد، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية وزيادة الإنتاجية والتخفيف الملحوظ من أعراض الاكتئاب، إن إحاطة مساحات المعيشة لدينا بنوافذ واسعة ومناور سماوية تؤسس اتصالاً غير قابل للكسر بالعالم الرائع بالخارج، ما يغمر كائناتنا بشعور عميق بالرفاهية الشاملة.

2- سحر علم نفس الألوان

 تمتلك الألوان القدرة على إثارة المشاعر وتشكيل حالتنا العقلية، حيث تخلق درجات الألوان الرائعة مثل البلوز الهادئ والأخضر أجواءً هادئة، وتعزز الاسترخاء، كما أن النغمات الدافئة مثل اللون الأصفر النابض بالحياة والبرتقال المنعش تشعل الطاقة والإيجابية، و يتيح لنا فهم علم نفس الألوان نسج ألوان متناغمة، ورفع معنوياتنا وتعزيز التوازن، ومع ذلك  يجب أيضًا احترام التفضيلات الفردية ، حيث تختلف الردود الشخصية على الألوان.

3- تصميم الرقصات الخاصة بالنظام ونشوة المساحات الخالية من الفوضى

 تؤثر الحالة المادية لمحيطنا بشكل وثيق على صفاء عوالمنا العقلية، حيث تثير المساحات المزدحمة التوتر والإرهاق وتزيد من القلق والاكتئاب، وعلى العكس من ذلك، فإن البيئة المنظمة الخالية من الفوضى تعزز الصفاء والوضوح العقلي وتقلل من عوامل التشتيت، من خلال الاستثمار في حلول التخزين العملية وتبني مبادئ التصميم المبسطة ، نقوم بإنشاء مساحات جذابة بصريًا ومهدئة للذهن.

4-قداسة الراحة والأداء الوظيفي:

 تصميم منازلنا لتشمل مساحات مريحة وعملية أمر حيوي لرفاهيتنا العقلية، لذا يجب أن تكون منازلنا ملاذات حيث يمكننا الاسترخاء وإعادة الشحن والانخراط في الرعاية الذاتية السعيدة، كما أن احتضان الأثاث المريح والمنسوجات الناعمة والمساحات المخصصة لتعكس تفضيلاتنا وهواياتنا يخلق بيئة جذابة ورعاية، ويؤدي تخصيص مناطق للراحة والهوايات والعمل والتواصل الاجتماعي إلى إنشاء توازن متناغم، وتعزيز التوازن الصحي في حياتنا اليومية.

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