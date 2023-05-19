الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة هندية: مصر والهند تعززان علاقتهما الثنائية عبر شراكات تجارية متعددة

مصر والهند
مصر والهند

أجرت صحيفة The Hans India، حوارًا مع الدكتور عبدالرحمن إلياس، مسؤول بـ"أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا" التابعة لـ"وزارة البحث العلمي"، والذي أكد علي أن مصر والهند تعززان علاقتهما الثنائية عبر شراكات تجارية متعددة.

وأكد خبير الأعمال الزراعية في حواره علي أن مصر تشهد مرحلة انطلاق اقتصادي في المنطقة بشكل يمهد لمرحلة جيدة في التعاون التجاري بين البلدين، وبعض الشراكات المبتكرة في مجال الإرشاد الزراعي، والجينوم الصيدلاني المشترك، والرعاية الصحية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وقطاعات الصيد، تعمل علي تعزيز التبادل المعرفي.

وتابع إلياس في حواره أن الهند اقتصاد متنام ومصر في مرحلة الانطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإن أوجه التشابه الكبير بين مصر والهند تجعلهما شريكين طبيعيين، كما أن محاذاة القيادة الحالية تؤكد حقيقة أن الهند تعتبر مصر شريكًا مهمًا.

وأوضح أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر، هي وكالة مصرية دائمًا في الطليعة لتسهيل وإدخال التقنيات والابتكارات ذات الصلة مع دعم التمويل للمشاريع التجريبية والمشاريع المشتركة، وتركز الوكالة بشكل مباشر على القطاعات المتنوعة التي تشمل الزراعة، والمركبات الكهربائية، ومعالجة البضائع، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والتصنيع الإضافي للصناعات الثقيلة إلى جانب التعليم وتبادل المعرفة".

في سياق متصل، تتميز العلاقات المصرية الهندية بتاريخها العريق كما تعكس التعاون بين الدولتين الكبيرتين، حيث تمثل كل منهما ثقلًا إقليميًا خاصًا في منطقتها، وقد ترسخت هذه العلاقات من التطلعات والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان.

وشهدت العلاقات المصرية الهندية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية، بما في ذلك الهند.

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