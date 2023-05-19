الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حلم الثراء السريع يبتلع 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار فى طوخ

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

سيطر حلم الثراء السريع على 3 أشقاء بعد إيهامهم بأن أسفل منزلهم كنزًا فسلكوا كل الطرق لكي يتمكنوا من إخراجه ولكن القدر منعهم وسقط عليهم المنزل أثناء الحفر.

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن الجثث عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية حول نشاط الضحايا وتشكيل لجنة مختصة لفحص المنزل.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ يفيد سقوط ثلاثة أشقاء داخل منزل بالطوب اللبن أثناء التنقيب عن الآثار، بقرية قرقشندة طريق شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، بقيادة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونة النقيب أحمد سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث، وتبين وفاة كل من "محمود.ع" 40 سنة، و"حسين. م "38 سنة، "عبدالرحمن. ع" 28 سنة، وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى قها المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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