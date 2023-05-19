"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على قناة "dmc"، حالة الطقس أمس الخميس، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر وحارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تكون على النحو التالي:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.