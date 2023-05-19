كرم جبر: السد الإثيوبى وأزمتا فلسطين والسودان على رأس أولويات قمة جدة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الأزمة السودانية تفرض نفسها على مناقشات القمة العربية الـ32 التي تنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة.

وأضاف جبر، خلال لقاء على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مصر طرف فاعل في جميع القضايا العربية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي يعقد منذ وصوله جدة اجتماعات مستمرة، فضلا عن تمثيل وفد سياسي وإعلامي رفيع المستوى مصر في القمة.

وعن الملفات المطروحة على طاولة القمة، قال «جبر» إن القمة اتخذت قرارًا بأن تكون قضية السد الإثيوبي، على مستوى القمم العربية وليس على مستوى وزراء الخارجية العرب فقط، فضلاً عن أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس الملفات المطروحة بها، إذ إن ملف فلسطين ما زال مفتوحًا حتى الآن دون حل.

واختتم رئيس المجلس الإعلى للإعلام، أن سوريا عليها اتخاذ إجراءات للعودة بشكل كامل للمحيط العربي، ولم الشمل السوري وإزالة آثار الصراعات الداخلية في السنوات المقبلة.