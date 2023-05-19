الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحاكمات في أسبوع.. مقتل سهير الأنصاري ووقف كهربا ومحاكمة نجل فنان

ارشيفية
ارشيفية

شهدت ساحات المحاكم خلال الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال السطور التالية في نشرة “المحاكمات في أسبوع”.

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لـ14 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، إلى جلسة 14 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم في "أحداث مجلس الوزراء" لـ11 يونيو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة متهم في إعادة محاكمته مع آخرين غيابيا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء لجلسة 11 يونيو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى 28 مايو.

تأجيل محاكمة نجل فنان قتل طفل وأصاب والده في الإسكندرية

قررت الدائرة عشرين بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، اليوم الإثنين، تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم “إ.إ”  نجل مطرب سكندري، إلي جلسة 14 يونيو المقبل للتصالح بين الطرفين، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وتصادم سيارته مع سيارة أخرى مما أدى لوفاة طفل وإصابة والدته بسبب قيادته السيارة برعونة ومخمور وهو ما أثبته توقيع الكشف الطبي عليه.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تأجيل جلسة المعارضة الاستئنافية للمتهم بإصابة الطفل يوسف لـ28 مايو

أجلت محكمة جنح الطفل بالأميرية نظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي، في حادث تصادم بالحبس على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إلى جلسة 28 مايو الجاري.

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في "الهيكل الإداري للإخوان"

أجلّت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 8 يوليو للمرافعة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سهير الأنصارى بالبحيرة إلى يونيو

أجلت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن أبوزهرة، محاكمة سائق؛ لاتهامه بقتل سيدة الخير سهير الأنصاري بالمعاش فى مدينة دمنهور لسرقتها، إلى دور الانعقاد المقبل في شهر يونيو المقبل للمرافعة.

وترجع أحداث الواقعة عندما عثر أهالى مدينة دمنهور على جثة سيدة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور في ظروف غامضة.

تأجيل دعوى بطلان وقف كهربا 12 مباراة لجلسة 28 مايو

أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.

خلية إمبابة الإرهابية أحداث مجلس الوزراء فنان طفل سهير الأنصاري

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

شيكابالا يتدخل لحل أزمة يوسف أسامة نبيه فى الزمالك

الأهلى يسعى لتعميق جراح الترجى وحجز تذكرة التأهل للنهائى الإفريقى اليوم

مشاركة الرئيس السيسى فى القمة العربية بجدة تتصدر اهتمامات الصحف

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

حلم الثراء السريع يبتلع 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار فى طوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى