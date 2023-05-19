المحاكمات في أسبوع.. مقتل سهير الأنصاري ووقف كهربا ومحاكمة نجل فنان

شهدت ساحات المحاكم خلال الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال السطور التالية في نشرة “المحاكمات في أسبوع”.

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لـ14 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، إلى جلسة 14 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

تأجيل نظر إعادة محاكمة متهم في "أحداث مجلس الوزراء" لـ11 يونيو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة متهم في إعادة محاكمته مع آخرين غيابيا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء لجلسة 11 يونيو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى 28 مايو.

تأجيل محاكمة نجل فنان قتل طفل وأصاب والده في الإسكندرية

قررت الدائرة عشرين بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، اليوم الإثنين، تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم “إ.إ” نجل مطرب سكندري، إلي جلسة 14 يونيو المقبل للتصالح بين الطرفين، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وتصادم سيارته مع سيارة أخرى مما أدى لوفاة طفل وإصابة والدته بسبب قيادته السيارة برعونة ومخمور وهو ما أثبته توقيع الكشف الطبي عليه.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تأجيل جلسة المعارضة الاستئنافية للمتهم بإصابة الطفل يوسف لـ28 مايو

أجلت محكمة جنح الطفل بالأميرية نظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي، في حادث تصادم بالحبس على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إلى جلسة 28 مايو الجاري.

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في "الهيكل الإداري للإخوان"

أجلّت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 8 يوليو للمرافعة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سهير الأنصارى بالبحيرة إلى يونيو

أجلت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن أبوزهرة، محاكمة سائق؛ لاتهامه بقتل سيدة الخير سهير الأنصاري بالمعاش فى مدينة دمنهور لسرقتها، إلى دور الانعقاد المقبل في شهر يونيو المقبل للمرافعة.

وترجع أحداث الواقعة عندما عثر أهالى مدينة دمنهور على جثة سيدة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور في ظروف غامضة.

تأجيل دعوى بطلان وقف كهربا 12 مباراة لجلسة 28 مايو

أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.