"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المشمش خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر مايو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

-المحافظة على انتظام الري خلال الموسم

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة

-يتم رش مبيد حشري كل 10 أيام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية

- التسميد

تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم

الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرش الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600 لتر ماء

- برنامج الري

السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 55 لتر/ الشجرة

يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

- برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الأحمر والأناسيا

- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق

- مكافحة الاكاروسات كما سبق

-مكافحة حفارات ساق السنط وخنافس القلف كما سبق

-مكافحة اعفان الثمار كما سبق

-مكافحة البياض الدقيق كما سبق

-مكافحة ذبابة الفاكهة .