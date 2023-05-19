السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

استنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اقتحام المسجد الأقصى من قبل عضو بالحكومة الإسرائيلية وآخرين من الكنيست، خلال مسيرة كبيرة قام بها إسرائيليون إلى البلدة القديمة في القدس، أمس الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم، إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست تحت حراسة قوات الشرطة الإسرائيلية.

بيان الخارجية السعودية

وشددت الخارجية السعودية علي رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية.

وجددت السعودية تأكيدها على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

- مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أدانت، أمس الخميس، اقتحام عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسئول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، وطالبت مصر بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً.

وكذلك، شددت على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967 بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الأراضي بالقوة.