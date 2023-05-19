الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": زيلينسكى سيشارك فى اجتماعات قمة السبع

زيلينسكي
زيلينسكي

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى اليابان؛ للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة هيروشيما، حضوريًا.

وبدأ قادة دول "مجموعة السبع" الصناعية، أمس الخميس، التوافد على مدينة هيروشيما اليابانية، للمشاركة في قمة المجموعة، المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأحد.

وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني في القمة عبر تقنية الفيديو. ومن المتوقع أن يصل زيلينسكي إلى هيروشيما يوم الأحد، حسبما أشار مصدر أوروبي لوكالة "رويترز" للأنباء.

وخلال قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما، يسعى قادة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، لإظهار جبهة موحدة لمواجهة روسيا والصين.

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