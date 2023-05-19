بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص فى روسيا

بسبب أزمة أوكرانيا..

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص في روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستحظر استيراد الألماس الروسي، كجزء من عقوباتها ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في بيانٍ، إن واردات النحاس والألمنيوم والنيكل من أصل روسي ستحظر أيضًا بموجب التشريع الذي سيتم تطبيقه في وقتٍ لاحق من هذا العام.

ووفقًا للبيان، تعتزم بريطانيا، إلى جانب تلك الإجراءات، فرض عقوبات جديدة تستهدف 86 شخصا وشركة من المجمع الصناعي العسكري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنهم "يدعمون الكرملين في تقويض تأثير العقوبات المفروضة على روسيا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن تلك "العقوبات توضح أن مجموعة السبع ستظل موحدة في مواجهة التهديد من قبل روسيا، وثابتة في دعم أوكرانيا".