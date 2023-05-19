مركز جسور الثقافي يستضيف منظمة "بوصلة" الطلابية

يستضيف اليوم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أولى فعاليات الشراكة مع منظمة بوصلة والتى تبدأ بمجموعة من المحاضرات المختلفة وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتناول التدريب حول إلقاء مجموعة من المحاضرات عن تعريف ريادة الأعمال والمنح والمسابقات الدولية،

إذ تأتى هذه الشراكة في إطار استضافة مركز جسور الثقافى لمحاضرات منظمة بوصلة والتى تأتى تباعًا.

تعد بوصلة منظمة طلابية تهدف إلى تمكين ومساعدة الشباب في التحضير والتقديم على المنح الدراسية وبرامج التبادل الثقافي.

تعمل المنظمة أيضًا على تطوير برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة في مجال ريادة الأعمال والحصول على المنح الدراسية.

تتبنى بوصلة رؤية رائعة لبناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن ثقافاتهم وخلفياتهم، من خلال الفنون والثقافة. تسعى المنظمة لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين الشباب وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل.