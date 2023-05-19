موقع كندي: أهرامات الجيزة من أفضل الوجهات السياحية في إفريقيا لصيف 2023

قال تقرير كندي، أن مصر من أجمل البلاد في إفريقيا بفضل طقسها المشمس على مدار العام وجمالها الطبيعي الخلاب، وتملك العديد من أجمل مواقع الجذب في القارة السمراء.

ورشح موقع "ذا ترافل" الكندي المتخصص في السياحة والسفر أهرامات الجيزة، ضمن أفضل وجهات سياحية في إفريقيا لصيف 2023.

و قال التقرير أن إفريقيا تحتل المرتبة الأولى في قائمة وجهات السفر لقضاء عطلات الصيف هذا العام، وتجذب السياح من مختلف أنحاء العالم بفضل تاريخها الغني وتنوعها الثقافي ومناظرها الطبيعية الخلابة.

- أهرامات الجيزة واحدة من أكثر المعالم شهرة في العالم

ووصف الموقع أهرامات الجيزة بأنها واحدة من أكثر المعالم شهرة في العالم، وشاهدة على براعة قدماء المصريين في التشييد والبناء

ودعا الموقع إلى زيارة مصر والاستمتاع برؤية الأهرامات وأبو الهول من خلال القيام بجولة على هضبة الجيزة، والاستمتاع بواحدة من أجمل عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، مضيفاً ان تجربة زيارة الأهرامات تعتلي دائمًا رأس قائمة أولويات معظم عشاق السفر من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن طقس مصر الدافئ المشمس، يتيح للسائحين استكشاف جمال إفريقيا الطبيعي وفقًا لسرعتهم الخاصة.

- رحلات نهر النيل بمصر فرصة الهروب من صخب الحياة اليومية

وقال التقرير إن رحلات نهر النيل بمصر فرصة الهروب من صخب الحياة اليومية والاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء مثل رحلة بحرية ممتعة على طول ممر مائي خلاب لجعل إجازة لا تُنسى حقًا، وإن الاستمتاع بجمال الطبيعة أمر يجب على كل مسافر تجربته مرة واحدة على الأقل في حياته.

وأوضح التقرير الي أن الطبيعة تتمتع بممرات مائية رائعة تحب خطوط الرحلات البحرية الشهيرة استكشافها، سواء كان المرء يبحث عن تجربة حميمة لإبحار السفن الصغيرة أو عظمة السفن السياحية الفاخرة ، فإن هذه الممرات المائية تضمن رحلة لا تنسى.

وأشار التقرير إلى أن أطول نهر في العالم هو نهر النيل، هو شريان الحياة لمصر وكان جزءًا رئيسيًا من تراثها الثقافي لعدة قرون، وتصطف ضفافها مع الآثار القديمة والمعابد والمقابر التي تقدم لمحة عن الماضي البعيد، ما يجعلها وجهة مثالية لهواة التاريخ ونسور الثقافة.