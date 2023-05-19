بسبب خلاف مع الحكومة.. ديزني تلغي خطة لاستثمار مليار دولار في فلوريدا

أعلنت شركة والت ديزني، أنها ألغت خطة لاستثمار ما يقرب من مليار دولار لبناء حرم جامعي جديد للشركة في ولاية فلوريدا الامريكية .

يأتي هذا التراجع وسط تصاعد الخلاف بين شركة الترفيه العملاقة، والحكومة التي يقودها الجمهوريون في الولاية برئاسة رون ديسانتيس، وكانت الخطة ستشهد نقل حوالي 2000 موظف، إلى مجمع مملوك لشركة ديزني في بحيرة نونا ، بالقرب من أورلاندو.

ووصف مكتب ديانتيس الإعلان بأنه غير مفاجئ، وتم الإعلان عن الإلغاء في رسالة بريد إلكتروني داخلية للموظفين يوم الخميس، وجاء في الرسالة الإلكترونية ، التي اطلعت عليها شبكة بي بي سي نيوز ، أن قرار الشركة جاء نتيجة "تغييرات كبيرة" حدثت منذ الإعلان عنها لأول مرة.

في الرسالة الإلكترونية ، أشار جوش دامارو ، رئيس قسم المنتزهات الترفيهية في ديزني ، أيضًا إلى "ظروف العمل المتغيرة".

في حين أن البريد الإلكتروني لا يذكر السياسة أو "ديسانتيس" ، فقد تم تفسيره على أنه يشير إلى التوترات المتصاعدة بين مشرعي ديزني وفلوريدا.

- مكتب ديسانتيس: ضائقة مالية للشركة وانخفاض القيمة السوقية

وقال مكتب ديسانتيس في بيان: "أعلنت ديزني عن إمكانية إنشاء حرم جامعي في بحيرة نونا منذ ما يقرب من عامين. لم يأتِ المشروع بأي شيء على الإطلاق ، ولم تكن الدولة متأكدة مما إذا كان سيؤتي ثماره، و بالنظر إلى الضائقة المالية للشركة ، وانخفاض القيمة السوقية وانخفاض سعر السهم ، فمن غير المستغرب أن يعيدوا هيكلة عملياتهم التجارية وإلغاء المشاريع غير الناجحة."

كان حرم ليك نونا ، الذي لم يتم بناؤه ، سيصبح مقرا جديدًا للموظفين في ذراع البحث والتطوير الخاص بالمنتزهات الترفيهية للشركة ، والمعروف باسم Imagineers ، الذين طُلب منهم الانتقال من كاليفورنيا إلى فلوريدا.

وقال دمارو في رسالة البريد الإلكتروني إن النقل لم يعد مطلوبًا وإنه سيناقش الخطوات التالية مع من قال إنهم فعلوا ذلك بالفعل.

كانت العديد من الوظائف التي كان من المفترض أن تنتقل إلى فلوريدا من الوظائف ذات الأجور المرتفعة ، والوظائف ذات الياقات البيضاء ، والوظائف التي تركز على التكنولوجيا.

ذكرت صحيفة أورلاندو بيزنس جورنال أن قيمة المشروع بلغت حوالي 867 مليون دولار وأن متوسط الأجر السنوي للوظائف كان 120 ألف دولار.