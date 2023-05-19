فرنسا: روسيا لا يجب أن تنتصر فى أوكرانيا

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، إن روسيا لا يجب أن تنتصر في أوكرانيا .

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "ما الذي تنتظره روسيا؟ وقف توريدات الأسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الانتصار في هذه الحرب وفرض إرادتها؟ وماذا لاحقا؟



وتابع: "وفي وقت لاحق قد نشهد شيئا آخر، وعدوانا جديدا".

وأضاف أن "روسيا لا تستطيع ولا يجب أن تنتصر في هذا النزاع. وهذا العدوان يجب أن يفشل لأنه ليس بإمكاننا أن نقبل بتطبيع استخدام القوة بصورة غير شرعية".

واستطرد قائلا: "لا يمكننا أن نعيش في عالم، تتوقف فيه سيادة وأمن الجميع على ميزان القوة