ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بإيطاليا إلى 13 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت شمال شرق إيطاليا خلال اليومين الماضيين إلى 13 قتيلا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وتعرضت منطقة إيميليا رومانيا يومي الثلاثاء والأربعاء لدمار كبير بسبب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة، والتي عزاها خبراء محليون إلى أزمة تغير المناخ.

وبلغ عدد البلدات المتضررة من الفيضانات 42، ما أجبر 10 آلاف شخص على ترك منازلهم فيما بقي 34 ألف منزل بدون كهرباء، وفقًا لوكالة أنسا المحلية الرسمية.

وتم نشر وحدات الجيش بالمنطقة لمساعدة السكان والمشاركة بجهود الإغاثة، وتتواصل الجهود لإعادة فتح الطرق المغلقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيتشيتو عبر قناة إذاعية أنهم سيعلنون "حالة الطوارئ" في المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نحو 21 نهرا، وأغرقت الشوارع والمنازل، وتسببت في اضطرابات شديدة في حركة القطارات.

والأربعاء، قالت نائبة حاكم منطقة إيميليا رومانيا، إيرينيه بريولو، للصحفيين، إن ما مجموعه ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فيما ما زال العديد مفقودين.

واجتاحت الفيضانات 36 بلدة، فيما شهدت 48 بلدة وقرية انهيارات أرضية بفعل الفيضانات.