بريطانيا تكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا مع وصول سوناك إلى محادثات "السبع"

كشفت بريطانية عن مجموعة واسعة من العقوبات الجديدة ضد روسيا ، حيث وصل رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى قمة مجموعة السبع في اليابان بمهمة معلنة من جانبها لدفع الهند إلى إظهار دعم أكبر لأوكرانيا.

وقد طار سوناك إلى هيروشيما لحضور اجتماع قادة العالم لمدة ثلاثة أيام - وأصبح أول رئيس وزراء بريطاني يزور المدينة التي دمرتها قنبلة ذرية أمريكية في عام 1945 ، حيث أعلن سوناك حظر المملكة المتحدة على واردات الماس الروسي والنحاس والنيكل من أصل روسي. والألمنيوم ، ومن المتوقع أن يحذو أعضاء مجموعة السبع حذوهم.

وحدد سوناك أيضًا عقوبات تستهدف 86 فردًا وشركة أخرى مرتبطة بفلاديمير بوتين ، مما رفع إجمالي قائمة العقوبات البريطانية إلى أكثر من 1500.

ويوصف أولئك الذين تم فرض عقوبات عليهم مؤخرًا بأنهم من "المجمع الصناعي العسكري" للرئيس الروسي ، وكذلك بعض المشاركين في المجالات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الطاقة والمعادن والشحن.

تتمثل المهمة الرئيسية لسوناك في الضغط على القادة الذين حافظوا على موقف أكثر حيادية بشأن غزو روسيا لأوكرانيا ، ولا سيما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

قبل الهبوط في هيروشيما مع زوجته أكشاتا مورتي ، أول حضور لها في الرحلة الرسمية رقم 10 ، قال سوناك إنه يأمل في التأكيد على مدى جرائم الحرب الروسية لقادة الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع بما في ذلك مودي ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا ، الرئيس البرازيلي.

"شيء واحد علينا الاستمرار في القيام به هو التحدث إلى دول مثل الهند والبرازيل أيضًا. قال سوناك: "سيكون ذلك في الجزء الثاني من القمة ، وهذا أمر جيد".

"أحد الأشياء الثلاثة الخاصة بي هو التحدث إلى البلدان في جميع أنحاء العالم والتأكد من إدراكهم لما يجري ، وجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا داخل أوكرانيا ولماذا يجب على الجميع دعم تحقيق حل سلمي للصراع.

سيلتقي سوناك ومودي ، لكن لم يتأكد بعد أن هذا سيكون اجتماعًا ثنائيًا رسميًا.

نظرًا لأن المملكة المتحدة فرضت رسومًا جمركية عقابية بنسبة 35٪ على الماس والمعادن من روسيا العام الماضي ، مما أدى إلى تقليص التجارة بشكل كبير ، فقد يكون الحظر الصريح رمزيًا إلى حد كبير ما لم يتم بالتعاون مع دول أخرى.

لقد توقف الاتحاد الأوروبي في السابق عن حظر الماس بسبب أهمية القطاع لأنتويرب في بلجيكا. ومن المتوقع بدلاً من ذلك أن تدعو إلى تحسين تكنولوجيا تتبع الماس الروسي ، وهي سلعة كسبت روسيا 4.5 مليار يورو (3.9 مليار جنيه إسترليني) في عام 2021.

تم بالفعل حظر واردات الحديد والصلب والغاز والنفط والفحم إلى المملكة المتحدة من روسيا، بالإضافة إلى مناقشة أوكرانيا، سيعقد قادة العالم المجتمعون ، ومن بينهم الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، محادثات حول أمن المحيطين الهندي والهادئ في ضوء تهديد الصين لتايوان ، وكذلك نزع السلاح النووي ، وهو موضوع رئيسي بالنسبة لفوميو كيشيدا ، رئيس الوزراء الياباني الذي يستضيف القمة في أول مدينة استهدفتها قنبلة ذرية.



ومن المتوقع أن يزور الزعماء متحف هيروشيما التذكاري للسلام يوم السبت. يشرح بالتفصيل الدمار الذي حدث في 6 أغسطس 1945 ، والذي أدى إلى مقتل 140000 بحلول نهاية ذلك العام.

في التعليقات التي صدرت قبل القمة ، ربط سوناك صراحة ماضي هيروشيما بأفعال روسيا في أوكرانيا. وقال "من أجل السلام والأمن العالميين ، يجب أن نظهر أن العنف الوحشي والإكراه لا يجني ثمارًا".

"كما تظهر إعلانات العقوبات اليوم ، تظل مجموعة الدول السبع موحدة في مواجهة التهديد من روسيا وثابتة في دعمنا لأوكرانيا. نجتمع اليوم في هيروشيما ، المدينة التي تجسد أهوال الحرب وعوائد السلام ".

القمة ، التي تأتي بعد خطاب سوناك أمام قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك ، هي فرصة لرئيس الوزراء للنظر إلى ما وراء المشاكل المحلية في أعقاب النتائج الرهيبة للمحافظين في الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر ، والتي تجاوز فيها الحزب حتى ما قبله القاتم عن عمد. - توقعات استطلاع بـ 1000 خسارة.

ومع ذلك ، حتى عندما توجه إلى G7 ، لم يكن محصنًا ، حيث واجه انتقادات لكونه بعيدًا عن الاتصال بعد إخبار المراسلين على متن الرحلة إلى اليابان أن دخل الأسرة كان "يفوق بشكل كبير" التوقعات وأن هناك "الكثير من المؤشرات على أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح "مع الاقتصاد.

التقى سوناك مع كيشيدا على العشاء مساء الخميس بعد توقيع اتفاق دفاع يوافق على التشاور مع بعضهما البعض بشأن القرارات العسكرية الرئيسية. ومن المقرر أن تناقش القمة التهديد الصيني تجاه تايوان ، وسط تصاعد العداء من بكين منذ غزو أوكرانيا.

كما أقام رئيس الوزراء حفل استقبال أعمال للشركات البريطانية واليابانية ، حيث ادعى Sunak أنه تم التعهد باستثمار حوالي 18 مليار جنيه إسترليني.