إسلام الكتاتنى: أوروبا أصبحت تعانى من الحركات الإرهابية

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، كنا نتوقع أن الدور سيأتي على فرنسا بعد ألمانيا وبلجيكا والنمسا وسويسرا والسويد، بأن هناك اتجاه في أوروبا حاليًا بمحاولة تقليص وتجميد واتخاذ إجراءات لتحجيم جماعة الإخوان الإرهابية والقضاء عليها.

وأضاف "الكتاتني" خلال لقاءه ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، أنه استلهامًا مما حدث في المنطقة العربية وفي مصر، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيه لها معانِ كثيرة جدًا، منها أنها سلطت الضوء عالميًا على هذا الخطر الذى تمثله هذه الجماعة التي كانت تروج لنفسها أنها تحمل الإسلام المعتدل.

وأشار إلى أن أوروبا بدأت تنفض، حيث بدأت تعاني من الحركات الإرهابية هناك، فبدأنا نرى حوادث الطعن، وغيرها من الحوادث.