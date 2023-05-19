الكشف على 1287 مواطنا في قافلة طبية بقرية كفر الشرفا بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية ، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربي بمركز تلا ، استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 مايو الجاري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة “ 2عيادة باطنة و2 عيادة أطفال، عيادة جراحة، جلدية ، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية"، لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأوضحت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1287 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 402 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 99 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 25 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 15 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة إيريني إسكندر عطية مدير إدارة تلا الصحية .