الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رحاب الزيادى تكشف أهمية توقيت انعقاد القمة العربية الـ32 بجدة

القمة العربية الـ
القمة العربية الـ 32 بجدة

أوضحت رحاب الزيادي، الباحثة بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية توقيت انعقاد القمة العربية الـ 32 بجدة.

 

وقالت: "إن التوقيت بالغ الأهمية، حيث هناك الكثير من المتغيرات الكثيرة التي تشهدها الدول العربية خلال هذه الفترة". 

 

وأضافت الزيادي خلال لقاءها ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أنه كان من الضروري أن تنعقد الجامعة العربية على مستوى الوزراء والقادة، لبحث سبل جديدة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حيث الصراع المتفاقم في السودان منذ 15 أبريل الماضي، بالإضافة إلى التحديات التي تشهدها المنطقة في اليمن وليبيا والعراق ولبنان.

 

 ولفتت إلى أنه كان يوجد الكثير من التحديات التي توجب على الدول العربية أن تعقد القمة العربية في هذا التوقيت للخروج بمزيد من الحلول ومزيدًا من المقربات الشاملة، لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. 

 

وأوضحت أن السياق العالمي محفز لهذا، حيث يوجد تغيرات وارهاصات تغير في النظام الدولي تساعد المنظومة العربية والجامعة العربية أن تبادر في هذا التوقيت أن يكون لها الكلمة الرئيسية في حل الأزمات العربية.

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