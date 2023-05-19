الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة: مصر داعمة ومؤيدة لسوريا وحقها فى استعادة الاستقرار والأمن

سوريا
سوريا

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدول العربية داعمة ومؤيدة كما أن مصر داعمة ومؤيدة للشعب السوري وحقه في استعادة الاستقرار والأمن وممارسة حقه المشروع في إنهاء حالة التوتر السياسي، لافتًا إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية قرار اتخذ بالتوافق بين الدول العربية. 

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن عودة سوريا للجامعة العربية بداية لمزيد من الاستقرار للأراضي السورية وبداية لدور فاعل للجامعة العربية والدول العربية.

وأكد أن مصر تدعم سوريا في إنهاء حالة الاضطراب التي مرت بها خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أن موقف مصر المساهمة في عودة سوريا في دفع المسار السياسي ومسار التسوية السلمية.

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