الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى والأشقاء العرب يستهدفون تحقيق وحدة صف حقيقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم التطرق خلال القمة العربية للأزمات العربية المختلفة، وعلى رأسها الازمة السودانية.

 

وتابع المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، خلال حواره مع برنامج “من مصر”، المذاع على شاشة "سي بي سي"، بجانب القضية الفلسطينية التي تتطلب حلا عادلا وشاملا لإقامة دولة فلسطينية، بجانب دور مصر في تحقيق التهدئة بين الجانب الفلسطيني. 

 

وأكد فهمى أن الأزمات العربية حاضرة، ومصر تعمل مع جميع الدول العربية الشقيقة لإيجاد حلول لها.

 

 وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف دفع عدد من الأفكار والمحاور والقضايا، عبر مداولات ومناقشات مع رؤساء وملوك الدول العربية، وأهم هذه المحاور تحقيق وحدة صف حقيقية، تعني أن هناك نفس الهدف والإخلاص، ونستطيع أن نكمل بعضًا البعض.

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