الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تفعيل دور الثقافة فى الجمهورية الجديدة" بحث أسامة زغلول الصيفى ينال زمالة كلية الدفاع الوطنى

مناقشة بحث
مناقشة بحث

شهدت قاعة السادات بـ«أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا»، مناقشة بحث مقدم للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطنى بعنوان: «استراتيجية مقترحة لتفعيل دور الثقافة للتحول للجمهورية الجديدة»، المقدم من الدكتور أسامة زغلول زكي الصيفي، إشراف هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.

وجاءت لجنة المناقشة برئاسة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، وعضوية كل من الدكتورة ماهيناز ماهر مدير متحف الجزيرة للفنون، والدكتورة رانيا يحيى أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية الفنون.

تناول البحث بالفصل الأول مفاهيم الثقافة وتنميتها، والفصل الثانى تحديات العمل الثقافى وأثرة على التحول إلى الجمهورية الجديدة، وانتهى بالفصل الثالث باستراتيجية مقترحة من الباحث لتفعيل دور الثقافة للتحول للجمهورية الجديدة. 

واقرت اللجنة بإجازة البحث لنيل درجة زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وناقش البحث تعزيز عمل الثقافة المصرية خلال التحول إلى الجمهورية الجديدة باقتراح استراتيجية قائمة على العمل بالمجالات الآتية:

المجال السياسى والأمنى والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي

بعد أن تناول دراسة مفاهيم الثقافة والتنمية الثقافية ومعوقاتها فى الفصل الأول، أما الفصل الثانى فقد عرض أهم تحديات العمل الثقافى وأثرها على التحول للجمهورية الجديدة، وأقرت اللجنة بإجازة البحث لنيل درجة زمالة كلية الدفاع الوطنى باكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.

أما عن الزمالة فى الاستراتيجية القومية والأمن القومى وعـلوم إدارة الـدولـة: هى درجة أكاديمية تجمع بين الجانب العـلمى والتطبيقى الوظيفى دراسات حـيـوية شاملة (مدة 12 شهر يوميا) فى مجال الاستراتيجية القومية والأمن القومى لإعـداد الصف الثانى لقادة الدولة فى أرفع أكاديمية فى مـصـر أكاديمية ناصر العسكرية العليا لدعم وتطوير الأداء وتنمية قدرات القادة فى كافة مؤسسات الدولة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة فى قدرات التخطيط والتنظيم الاستراتيجى على المستوى القومى لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية.

 

 

قاعة السادات بـ أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا زمالة كلية الدفاع الوطنى تفعيل دور الثقافة للتحول للجمهورية الجديدة الدكتور أسامة زغلول زكي الصيفي هشام عطوة

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