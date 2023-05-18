متحدث الرئاسة: تصفير المشاكل العربية هو الهدف الأسمى لمصر

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية حريصة فى كل الأوقات على دعم العمل العربي.

وأكد أحمد فهمي، خلال حواره مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن مصر تدعم العمل العربى بأفعال تؤدى إلى تحقيق مصالح مشتركة لجميع الدول العربية.

وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى لا يتأخر عن أي نداء عربي ويسعى دائمًا لحل الأزمات والمشاكل في كل ما من شأنه يؤدي إلى حياة أفضل لكل الشعوب العربية.

وأشار المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية إلى أن تصفير المشاكل العربية هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه مصر.