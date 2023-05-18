غادة جمال طفلة "حكايتي مع الزمان" تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

كشفت غادة جمال، ابنة وردة في فيلم "حكايتي مع الزمان"، سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مه الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس،: "من بإيدي لو علينا كنت أحب أني أستمر".

وأضافت: "والدي ووالدتي رفضوا استمراري في الفن لأنهم كانوا أساتذة في الجامعة، وحسوا أن مستقبلي هيضيع".

وتابعت: "لما مثلت في حكايتي مع الزمان كنت في الصف الثاني الابتدائي، وكنت بطلع الأولى على المدرسة لكن لما مثلت طلعت الثانية فأسرتي اضايقت جدًا"، وحسن إمام كان متمسك بي جدًا واتحايل مع والدي كثيرًا لكن والدي رفض".