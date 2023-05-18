خبير اقتصادي يتوقع إنفراجة في الإجراءات المتعلقة بالاستثمار

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تأتي لتسهيل إنشاء الشركات، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات المهمة ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

أضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري أنه خلال أيام سيكون هناك انفراجة في بعض الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه يوجد إيجابيات كثيرة تنضم إلى عجلة الاقتصاد المصري والانعكاس على حجم الصادرات التي تزداد يوما بعد يوم، كان صعب حدوثها دون الإرادة السياسية والبرامج الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة في جميع القطاعات من بنية تحتية، إصلاح هيكلي واقتصادي وتشريعي.