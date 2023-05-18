الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص بمصحة لعلاج الإدمان

ارشيفه
ارشيفه

تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن شكوى (أحد الأشخاص) بتعرضه للاختطاف وبرفقته آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مُرخصة بمنطقة البدرشين بالجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد موقع المصحة المُشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة بالانتقال والتقابل مع القائم بالنشر (مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام)، قرر أنه حضر للمصحة من تلقاء نفسه لتلقى العلاج اللازم، ولكنه قرر تركها قبل انتهاء فترة برنامجه العلاجي، إلا أن القائمين على المصحة رفضوا ذلك، مما دعاه لنشر الاستغاثة وأضاف بسابقة تردده على المصحة المُشار إليها لتلقى العلاج.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط القائمين على إدارة المصحة وتبين إدارتها بدون ترخيص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحدى الصفحات فيس بوك أحد الأشخاص لاختطاف مصحة لعلاج الإدمان البدرشين

الأكثر قراءة

ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى

الأولى من نوعها.. أهم 8 معلومات عن مزايدة حقول البترول المتقادمة فى مصر

قمة جدة.. مطالب العرب من القادة: إنهاء النزاعات المسلحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص بمصحة لعلاج الإدمان

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023

بقيمة 100 مليون جنيه.. تفاصيل منحة "بنك القاهرة" لتمويل مشروعات "إرادة" متناهية الصغر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة