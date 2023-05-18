خبيرة أسرية: المرأة أصبحت متوحشة ومسترجلة بسبب سوء معاملة الرجل لها

قالت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، إن أغلب المشاكل الزوجية تأتي بسبب أن الزوجة متوحشة ومسترجلة بسبب سوء معاملة الرجل لها، مضيفة: "بتخلق وحش وترجع تعيط".

وطالبت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزوج بضرورة البدء بصلح زوجته حال نشوب خلافات زوجية بينهما، مضيفة: "الست بتيجي بكلمتين بمجرد ما اطبطب عليها الموضوع هيخلص".

تابعت المتخصصة في الشأن الأسري: "بعد الصلح ممكن تعاتبها، العتاب بعد الصلح أفضل وأسهل بكتير من وقت الغضب ودة سر من أسرار استقرار العلاقة الزوجية".