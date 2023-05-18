أستاذ علاقات دولية يرصد دلائل عودة سوريا للجامعة العربية

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية أهمية القمة العربية المقررة، غدًا الجمعة في جدة.

قال فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «الجامعة العربية اتخذت قرارا بعودة سوريا بعيدا عن أية استقطابات دولية، ومعارضة الولايات المتحدة للقرار دليل على إن القرار العربي نابع من الداخل»، لافتًا إلى وجود تحول كبير وهو التقارب السعودي الإيراني برعاية الصين.

وأضاف: «المشهد بشكل عام يتجه إلى رؤية جديدة بعد عودة سوريا للجامعة العربية، وهو بمثابة بداية لإيجاد تفاهمات عربية عربية، خاصة أن استقرار سوريا سينعكس إيجابيا على الأزمة اللبنانية، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، لافتا إلى وجود تحركات عربية لإيجاد حل للأزمة السودانية.

وأوضح أن اتفاق جدة حول السودان بمثابة اتفاق إنساني: «الأمور في السودان صعبة ومعقدة، والقمة العربية ستركز على هذا الملف بشكل كبير».