عميد حقوق المنيا: المرأة أولى الناس بإدارة أموال أولادها

قال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا إن الدراما والفن بشكل عام القوى الناعمة في المجتمع، لذا تناول الدراما قضايا المجتمع بشكل واقعي وحقيقي أمر في غاية الضرورة.

الوصاية المالية

أضاف سند، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن جلسة اليوم الخاصة بالنقاش حول تعديل قانون الوصاية أمر يؤكد أهمية القوى الناعمة في المجتمعات.

وتابع أن قانون الوصاية صدر عام 1952 ومنذ هذا التاريخ لم يتم تعديل هذا القانون حتى يكون موزاي مع تغيرات المجتمع.

القوى الناعمة بالمجتمع

وتابع:"نسبة الأمية في مصر عند صدور القانون كانت مرتفعة، لكن الآن انخفضت هذه النسبة وبالتالي أصبح للمرأة القدرة على تولي شئون أموالها المالية".

واستطرد:"المرأة أولى الناس بأولادها، وهى أولى أن تنعم مع أطفالها بما تركه الزوج".