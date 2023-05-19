الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

1.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بالعاشر من رمضان

محطة تنقية مياة
محطة تنقية مياة

كشف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، سواء مشروعات المياه والصرف الصحي أو المشروعات السكنية. 

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه جار تنفيذ  المرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل لنحو 600  ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تصل لنحو  1.5 مليار جنيه، لتخدم مدن العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق وخليج السويس والعاصمة الإدارية. 

وأضاف المهندس علاء منيع أنه جار تنفيذ مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي 29 التي تعمل بطاقة إنتاج 75000 م3/يوم، موضحًا  أن المحطة تقوم بخدمة الإحياء بغرب المرحلة الخامسة لمشروع الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي، بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

من جهة أخرى، أوضح المهندس علاء منيع، أنه بالنسبة لمشروع الإسكان ضمن مبادرة سكن لكل المصريين  جار تنفيذ عدد 98 عمارة  بواقع  2352 وحدة سكينة بالحي (20)، نموذج  مساحة الوحدة  90 متر مربع للوحدة.

وأشار إلى أن مشروع سكن لكل المصريين تضمن  تنفيذ مشروع بحي النرجس المرحلة الرابعة بعدد 298 عمارة  سكينة بواقع 7152 وحدة سكينة نموذج (3) غرف و صالة وحمام ومطبخ، بمساحة (90) متر مربع، كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق-غاز طبيعي".

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة  للأعمال بسرعة الانتهاء طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق  للانتهاء من كافه المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

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1.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بالعاشر من رمضان

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