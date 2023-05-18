فاروق الحكيم: استطعنا تحقيق فائض من الكهرباء للتصدير

قال فاروق الحكيم، الرئيس السابق لشعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، إن مصر لها 3 شبكات ربط للكهرباء، وذلك بسبب قوة وتميز الموقع الاستراتيجي المصري، لذا يوجد ربط كهربي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان وربط مع الأردن وليبيا.

تصدير الكهرباء

أكد الحكيم، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية ETC أنه ليس هناك أي خطورة من الربط الكهربي بين مصر واليونان، حيث تم هذا الربط بعد دراسات علمية كثيرة لتحقيق عنصر الأمان في هذا الربط، وبهذا يمكن القول إن مصر على ربط كهربائي مباشر بالقارة الأوروبية.

الربط الكهربي

أضاف أن مصر كانت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه مستمرة، لكن مصر استطاعت في عهد الرئيس السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بل وجود فائض للتصدير، وهذا التصدير الكهربائئ يؤدي مباشرة إلى جلب العملة الصعبة للخزانة المصرية، والتي تسهم بشكل كبير في إدارة الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر والعالم أجمع.