الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح الأسباب التي توقع الإنسان في فخ الإدمان (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أسبابًا تؤدي إلى وقوع الإنسان في فخ الإدمان والمخدرات أبرزها الفراغ والترف الزائد عند البعض والاكتئاب الذي يصاب به البعض بجانب الفشل في بعض ما يقوم به الإنسان في حياته.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان يبدأ في التخبط في الدنيا بسبب غياب الوازع الديني، لافتًا إلى أن الإيمان هو الأساس لأن الإنسان لو نسي بعض أمور حياته فحزن لفقدانها يرجع إلى الله تعالى، مؤكدًا أن الإيمان مع المخدرات لا بد أن يذهب أحدهما بالآخر.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس الادمان المخدرات الوازع الديني الايمان

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