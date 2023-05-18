الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بقيمة 100 مليون جنيه.. تفاصيل منحة "بنك القاهرة" لتمويل مشروعات "إرادة" متناهية الصغر

بنك القاهرة
بنك القاهرة

منح بنك القاهرة تمويلاً بقيمة 100 مليون جنيه لصالح شركة “إرادة” فى إطار الدور الرائد للبنك وجهوده المتواصلة في مساندة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال التعامل المباشر أو عن طريق الشركات.

ويأتى القرض بهدف تمويل القطاعات التجارية، الصناعية، الخدمية والزراعية من خلال منتجات وبرامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وبهذه المناسبة، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مساندة المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على اهمية بالغة ضمن خطط البنك وسياساته استناداً إلى الخبرة التي يتمتع بها البنك في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً والتي ساهمت في توفير اكثر من  1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة ، كما تم منح قروض بقيمة 29 مليار جنيه لعدد 680 ألف عميل خلال السنوات الخمس الأخيرة منهم نحو 45% يتعاملون مع القطاع المصرفى لأول مرة.

وأكد “فايد” على أهمية التمويل في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية فى نشر ثقافة الشمول المالى والتى تدعمها الدولة بقوة بهدف ضم أكبر شريحة ممكنة من العملاء إلى الإقتصاد الرسمى بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى تماشيا مع رؤية مصر 2030.

فيما أعرب عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة، عن اعتزازه بحصول الشركة على التمويل من بنك القاهرة باعتبار البنك شريك استراتيجي للشركة في تنفيذ خطتها التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية وإتاحة التمويلات متناهية الصغر للمشاريع والانشطة المختلفة للذكور والإناث لتحقيق توجه الشمول المالي، وذلك بالإضافة إلي سعي الشركة في تسهيل عمليات الإقراض والتحصيل من خلال القنوات المالية الرقمية بالتعاون مع بنك القاهرة.

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