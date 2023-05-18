ذاكرة الكاريكاتير.. ضيف شرف المعرض الفرنسي للكتاب

يشارك مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري لأول مرة كضيف شرف الدورة الثانية لمعرض المعهد الفرنسي للكتاب، الذي تقام فعالياته بمشاركة عدد من دور النشر المصرية والفرنسية على مدار يومين الخميس ١٨ والجمعة ١٩ مايو.

وأشار الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي مؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير، أن المشروع يشارك بثلاثة عشرة كتاب في مجال الكاريكاتير منهم أربعة كتب لرسام الكاريكاتير الراحل: أحمد طوغان، بالإضافة إلى كتابيّ: كاريكاتيراتي للمستشار ورسام الكاريكاتير الراحل: مصطفى محرم بك مختار، وآخر إصدارات المشروع كتاب: بورسعيد، باكورة كتب عميد رسامي الكاريكاتير المصريين والعرب الفنان: جورج البهجوري؛ والذي صدرت طبعته الأولى بالقاهرة عام ١٩٥٧، وصدرت طبعته الثانية بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية بالتعاون بين مشروع ذاكرة الكاريكاتير والفنان: جورج البهجوري؛ احتفالًا بعيد ميلاده التسعين في شهر ديسمبر من العام الماضي، والعيد القومي السادس والستين لمحافظة بورسعيد.

تابع الصاوي كما تنظم المؤسسة احتفالية ومعرض: عودة.. أبو نظارة زرقا، احتفالًا بيوم الكاريكاتير المصري، ومرور ١٤٥ عامًا على دخول فن الكاريكاتير الصحافة المصرية من خلال مجلة: أبو نظارة زرقا، التي أصدرها الكاتب المصري الساخر: يعقوب صنوع (١٨٣٩ - ١٩١٢) بالقاهرة في ٢٥ مارس ١٨٧٨.

صرح الصاوي بأن مبادرة الكاريكاتير للجميع التابعة للمؤسسة، تشارك ضمن الأنشطة الفنية والثقافية للمعرض بورشتين مجانيتين لتعليم مبادئ فن الرسم والبورتريه الكاريكاتيري، على مدار يومين (الخميس والجمعة)، بالتعاون مع المعهد الفرنسي، يحاضر فيهم الفنان:عماد عبدالمقصود رئيس قسم الكاريكاتير بمجلة روزاليوسف وذلك في إطار ما تقوم به المؤسسة من مجهودات لنشر فن الكاريكاتير بين الأطفال والشباب، والتعريف الصحيح بتاريخ الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل وماقدموه لحركة الكاريكاتير المصري على مدار تاريخه منذ البدايات حتى اللحظة الراهنة .