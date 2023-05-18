الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد أزمة السودان.. صفاء النجار: "مصر لا تعرف مخيمات اللاجئين"

صفاء النجار
صفاء النجار

أكدت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار أن الفنون التشكيلية والإبداع الفني يظهر مفردات وخصوصيات كل بلد ويرسم لوحة تعبر عن كل أبناء هذه الأوطان.

وأضافت “النجار” خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: من إبداعات الفنون التشكيلية والتي عبر عنها أبناؤها كانت معظمها في بلدنا الثاني السودان، والذي يمر بأزمة طاحنة بسبب الاقتتال الدائر هناك، والذي شرفنا في مصر عدد من إخوتنا السودانيين لكي يعيشوا معنا.

وأشارت إلى أن مصر البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يخصص مخيمات للاجئين ولا يحدد لهم أماكن أو محافظات لا يخرجون منها، وإنما يتركون لهم حرية التنقل في الوطن الغالي الكبير مصر.

وأكدت"النجار" أن السودان عبر عنه كثير من الفنانين التشكيليين بلوحات مستوحاة من بيئتهم المحلية واهتموا اهتماما خاصا بالتراث وأوجه التطور المختلفة في بلادهم وأزماتهم التي مروا بها.

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