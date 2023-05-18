الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: قمة جدة بداية جيدة لصياغة ميثاق سياسى واقتصادى

قمة جدة
قمة جدة

قال المحلل السياسي العراقي أحمد الخضر، إن القمة العربية الـ32 بجدة تكتسب أهمية خاصة، وسط متطلبات جديدة تستوجب الانفتاح على تركيا وإيران وغيرهما. 

أضاف الخضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التحديات التي يواجهها العالم من وجود حروب وصراعات تطلب أن تكون هناك تفاهمات جديدة بين العالم العربي، يعلن لهذا العالم زخما وقوة أكثر في مواجهة هذه التحديات. 

وأوضح أننا في العراق ننظر إلى هذه القمة بأهمية كبيرة، وبالغة جداً كونها تأتي في أجواء إيجابية في العالم العربي ومنها عودة سوريا إلى مقعهدها في الجامعة العربية، ووجود انفتاح عربي جيد على الجانب الإيراني.

وأكد أن قمة جدة بداية جيدة لصياغة ميثاق سياسي واقتصادي يعود بالنفع على الشعوب العربية.

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