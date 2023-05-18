صفاء النجار: تقديم أعمال مميزة لها مكانتها عند الجمهور "تحدي كبير"

أكدت الكاتبة الدكتورة صفاء النجار أن الفترة الماضية شهدت انطلاق عدد كبير من المسرحيات التي تحقق نجاح جماهيري ونقدي كبير، لافتة إلى أن أحد هذه المسرحيات الذي حظيت بحضور جماهيري كبير، مسرحية "طيب وأمير" من إنتاج وزارة الثقافة.

أضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هذه المسرحية تعد أول مسرحية تقدم علي خشبة مسرح ميامي بعد تطويره بافتتاحه من عيد الفطر المبارك، موضحة أن المميز في هذه المسرحية ليس الحضور الجماهيري أو الإشادة النقدية، إنما الاهتمام بجوانب العمل المسرحي وتقديم كوميديا حية ومعاصرة بصورة حية.

وأوضحت أن المسرحية من كتابات جمال الريحاني، موضحة أن إعادة تقديم أعمال مميزة لها مكانتها عند الجمهور ليس تحدي سهل وإنما تحدي كبير أمام الصناع.