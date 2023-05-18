الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تمويل: الدولة "الخاسر الأكبر" حال عدم الإسراع في تسوية النزاعات الضريبية

الضرائب
الضرائب

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى للاستثمار يسعى جاهداً إلى تسهيل آليات الإنتاج داخل الأراضي المصرية، مع تفعيل جانب الثقة مع المستثمر الذي يعد بمثابة أداة محفزة للمُصنع على الإنتاج.

المشروعات الصديقة للبيئة

وأكد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن مصر نجحت بشكل كبير في تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27، وتوجه الدولة المصرية الآن، يسير نحو المشروعات الصديقة للبيئة، لهذا من المهم أن تتسق الهيئة الاستثمارية مع استيراتيجية الدولة في هذا الأمر. 

النزاعات الضريبية

أضاف أن الجزء الأكبر من الشركات المصرية على نزاعات ضريبية مع النقابة المالية منذ سنوات عدة، لذا من المهم إنهاء هذا الأمر وذلك لأن تلك النزاعات عبئاً على المحاكم القضائية.

أشار إلى أنه يجب الإسراع في تسوية النزاعات الضريبية لأن قيمة الأموال تقل عبر مر السنين، وبالتالي الدولة في هذا الأمر هي الخاسرة الأكبر. 

هشام ابراهيم استاذ استثمار وتمويل اي تي سي مصر جديدة تسوية الخلافات الضريبية

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