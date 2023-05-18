بعد تراجع دورها الجماهيرى.. صفاء النجار: مسارح الدولة تقاوم بإمكانياتها المتاحة

قالت الكاتبة د.صفاء النجار إن المسرح هو أبو الفنون وأنه يتمتع بمكانة خاصة في قلوب المصريين، سواء المسرح الخاص أو مسرح الدولة أو مسرح الفرق المستقلة.

وأضافت، خلال تقديم برنامجها "أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن المسارح أصبحت مؤخرًا، أقل بكثير ليس في العدد، إنما في شهرتها وتأثيرها وفي كثير من الأحيان قلت قيمتها.

أشارت إلى أنه بعدما كان موسم الصيف يشهد عددا كبيرا من المسرحيات التي يقوم ببطولتها كل الفنانين، والتي كان لها حضور جماهيري كبير أصبح هناك تراجع في الأعمال المسرحية، لا يوجد مسرح قطاع خاص وأن الذي يقاوم هو مسرح الدولة بالإمكانيات المتاحة له.