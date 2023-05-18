ماذا ينتظر العرب من القمة العربية في جدة؟.. أستاذ إعلام يجيب

أوضح الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي، ما ينتظره العرب من القمة العربية الـ32 بجدة، قائلاً: "إن هذه القمة هي قمة مختلفة".

أضاف العساف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر القاهرة الإخبارية، أنه لأول مرة، في القمة الـ 32، أي بعد إحدى وثلاثين قمة، يلتئم العرب وهم أكثر تقاربًا، والأجواء أجواء تصالح وإيجابية تخيم عليهم.

وتابع "نحن لم نقل نذهب إلى هذه القمة ونحن نعيش أجواءً استثنائية ومتصادمة، بل أجواء متصالحة علينا استثمارها لتأسيس عددًا من النقاط المهمة".

وأوضح أن ما مرت به المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، يعطينا الكثير من الدروس والعبر التي يجب أن نستلهمها وأن نؤسس لمرحلة عربية جديدة متمثلة في "االلاءات الثلاثة" وهى "لا للتصارع" و"لا للتدخلات الأجنبية في منطقتنا" و"لا للخلافات"، وبالتالي هذه اللاءات الثلاث بحاجة إلى برامج عمل مهمة جدًا، تتمثل في إصلاح جامعة الدول العربية، وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع النظم الحديثة والتغيرات التي طرأت على المجتمع والعالم العربي والعالمي ، وبالتالي نحن في حاجة الى انتاج الأمن القومي العربي بمفهومه الجديد.