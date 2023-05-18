الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا ينتظر العرب من القمة العربية في جدة؟.. أستاذ إعلام يجيب

القمة العربية في
القمة العربية في جدة

أوضح الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي، ما ينتظره العرب من القمة العربية الـ32 بجدة، قائلاً: "إن هذه القمة هي قمة مختلفة".

أضاف العساف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر القاهرة الإخبارية، أنه لأول مرة، في القمة الـ 32، أي بعد إحدى وثلاثين قمة، يلتئم العرب وهم أكثر تقاربًا، والأجواء أجواء تصالح وإيجابية تخيم عليهم.

وتابع "نحن لم نقل نذهب إلى هذه القمة ونحن نعيش أجواءً استثنائية ومتصادمة، بل أجواء متصالحة علينا استثمارها لتأسيس عددًا من النقاط المهمة". 

وأوضح أن ما مرت به المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، يعطينا الكثير من الدروس والعبر التي يجب أن نستلهمها وأن نؤسس لمرحلة عربية جديدة متمثلة في "االلاءات الثلاثة" وهى "لا للتصارع" و"لا للتدخلات الأجنبية في منطقتنا" و"لا للخلافات"، وبالتالي هذه اللاءات الثلاث بحاجة إلى برامج عمل مهمة جدًا، تتمثل في إصلاح جامعة الدول العربية، وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع النظم الحديثة والتغيرات التي طرأت على المجتمع  والعالم العربي والعالمي ، وبالتالي نحن في حاجة الى انتاج الأمن القومي العربي بمفهومه الجديد. 

الأكثر قراءة

ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

عميد تجارة الإسكندرية: روسيا دعمت مصر بمشروعات كبرى كالسد العالى والضبعة النووى

قمة جدة.. مطالب العرب من القادة: إنهاء النزاعات المسلحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية

الآن.. بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين بروض الفرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة