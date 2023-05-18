30 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الأول ومحاولات من أسوان

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وأسوان في الجولة 28 من بطولة الدوري، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي، وسدد إبراهيما نداي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عمرو حسام ثم تابعها مصطفى شلبي بتسديدة مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة الرابعة، لعبت الكرة قصيرة من الركلة الركنية، ووصلت للاعب أحمد خالد الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الخامسة رافائيل أياجوا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

واستمرت المحاولات متبادلة من جانب الفريقين، حيث سدد بلال السيد من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد صبحي بثبات.

في الدقيقة 25 حمزة المثلوثي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء حاول سيف الدين الجزيري تسديدها برأسية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب.