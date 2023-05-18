الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|أدباء وإعلاميون يُشاركون في استقبال "أطفال بلا مأوى".. واستطلاع يرسم مستقبل رمضان صبحى

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

في حضرة الأهرامات.. أدباء وإعلاميون يُشاركون في استقبال "أطفال بلا مأوى"

استضافت الشركة المسؤلة عن تطوير منطقة الأهرامات؛ اليوم الخميس، مجموعة جديدة من الأيتام وأطفال بلا مأوى في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة لدعم الأطفال ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع وزيادة وعيهم بقيمة تاريخهم العريق.

https://www.dostor.org/4399164

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

https://www.dostor.org/4399217

عملية إنقاذ العفيجى.. استطلاع يرسم مستقبل رمضان صبحى

قبل أن تنفعل وتتهمنا بالأفورة، فكَّر قليلًا فيما وصل إليه العفيجى، وتخيل لو أن السنوات الثلاث الماضية كانت قد اتخذت مسارها الطبيعى فى عملية تصنيع أسطورة أهلاوية مؤهلة لذلك، وظل رمضان فى التتش، من المؤكد أن الأمور كانت ستصبح غير ذلك تمامًا.

https://www.dostor.org/4399201

ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى

بقبضة من حديد تضيق الحكومة الخناق على التجار الجشعين أصحاب النفوس المريضة ممن يستغلون الأزمات لجنى مكاسب خرافية على حساب المواطنين، عبر مجموعة من الإجراءات لضبط الأسواق، فى مقدمتها تكثيف حملات الرقابة، والاستجابة الفورية لبلاغات وشكاوى المواطنين، والتوسع فى افتتاح المعارض المخصصة لإتاحة السلع بأسعار مخفضة، وتقديم المحفزات لزيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء والفول الصويا لتقليل فاتورة استيراد الأعلاف وبالتالى خفض أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.

https://www.dostor.org/4399181

 

حملة مكبرة بحي ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المنشآت المخالفة

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن شن حملة مكبرة لإزالات الإشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية وكذلك التعديات على أملاك الدولة بنطاق حي ثالث، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

https://www.dostor.org/4399114

إسعاد يونس: الزعيم وعدنى بالبطولة فى "شعبان تحت الصفر" وصاحب فضل طول عمره

احتفلت إذاعة "ميجا FM" من خلال برنامج "في حتة تانية" الذي تقدمه المذيعة دنيا صلاح عبدالله في حلقة خاصة بالفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

 

https://www.dostor.org/4399168

 

كتابة على المستطيل الأخضر.. مثقفون يكشفون أسرار وحكايات الأدباء وكبار المبدعين مع الساحرة المستديرة

 

«كرة القدم أشرف الحروب»... بهذه الكلمات البليغة خط الشاعر الكبير محمود درويش عبارته الشهيرة التى لخصت رؤيته للرياضة الأكثر شعبية حول العالم، الساحرة المستديرة كرة القدم، التى كتب عنها كثير من المثقفين، بل ومارسوها بشغف كبير.

https://www.dostor.org/4399184

 

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2023

ارتفعت معدلات البحث عبر الإنترنت عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2023، بعد انتهاء مهلة سداد فاتورة ششهر ابريل بدون غرامة يوم الاثنين الماضي.

 

https://www.dostor.org/4399127

 

استجابة للشكاوى أهرامات الجيزة لا يفوتك هذا المساء هذا المساء المساء الأخبار

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