الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأعلى للأمن السيبرانى: نجاح مصر فى تنظيم المؤتمر تتويجًا لجهودها فى التحول الرقمى

الأمن السيبراني
الأمن السيبراني

أكد د.أحمد عبدالحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، أن نجاح مؤتمر مصر للأمن السيبراني تتويج لجهود الدولة.

قال عبد الحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن المؤتمر يعتبر تتويجا لجهود الدولة المستمر في التحول الرقمي.

أضاف أن زيادة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والتعامل بالتكنولوجيا الحديثة يجعلنا عرضة للهجمات السيبرانية مثل أي دولة.

أشار إلى أن مؤتمر ومعرض الأمن السيبرانى بمصر فى نسخته الأولى يعد تكليلا للجهود التى تقوم بها الدولة المصرية ومدى اهتمام الدولة ومدى ثقة هذه الدول فى مصر.

وأوضح أن مصر تشهد مجهودات كبيرة فى مجال الأمن السيبرانى": "كلما تعاملنا بكثرة مع الأجهزة الإلكترونية والتحول الرقمي، كلما ظهرت أمامنا العديد من الجرائم الإلكترونية، وأن الأمن السيبراني يعتمد على كيفية حماية المواطن العادي نفسه من الهجمات التي قد تطاله من خلال المختصين".

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