الزراعة: انطلاق معرض زهور الربيع وخير مزارعنا لأهالينا 27 مايو الجاري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد، اليوم الخميس، عن انطلاق فعاليات معرض زهور الربيع وخير مزارعنا لأهالينا، رسميا في 27 مايو الجاري.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإقامة معرض خير مزارعنا لاهالينا على هامش معرض الزهور والمزمع انطلاقه 27 مايو الحالي في المتحف الزراعي بالدقي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل إلي 20% للمنتجات المعروضة.

وأعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عن انطلاق معرض الزهور ويستمر لمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تحت شعار «100مليون شجرة »، موضحا إنه سيتم توفير جميع أنواع شتلات الاشجار ومنها الخشبيه ،الزينه والمثمره بسعر التكلفه.

وأضاف محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والخضر، أن معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعه سنويا وعلى مدار 90 عامًا حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وأوضح "عطا" أن المعرض يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث وكذلك يضم مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية، موضحا ان الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبستاني إلى أن معرض الزهور له تقاليده وهو تاريخي وعريق وأصبح له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة، موضحًا أن المعرض يأتي في إطار تشجيع الدولة المواطنين وتشجيع الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية.

ولفت "عطا" إلي ‏أن الحكومة تدعم مشاركة الشباب في استصلاح اهمية صناعة الزهور ونباتات الزينة في الاقتصاد القومي واهمية هذا الحدث لحميع المصريين وخاصة الشباب، وهو فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلنا إليه في مجال نباتات الزينة والزهور.

وأوضح أن معرض الزهور هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق من خلال برامج التوعية داخل معرض الزهور.

ولفت "عطا" إلي أن معرض زهور الربيع إلي أهمية الاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، خاصة أن المعرض يشهد سنوياً زيادة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة، مشيرا إلي أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة ويتم تصديرها إلى الخارج.

ومن جانبه، قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ، أن مبادرة وزارة الزراعه “خير مزارعنا لاهالينا” معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين باسعار تنافسية مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الاورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لاهالينا سوف يقام على مساحه 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، مشيرا إلي أنه سيتم عرض المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية لخدمة المستهلك المصري وبجودة عالية.